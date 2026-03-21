Costa Rica alcanza cifra más alta de incendios forestales en su historia, según Bomberos



Costa Rica registra actualmente la cifra más alta de incendios forestales desde que se tiene registro, con un total de 106 eventos reportados en lo que va del año, según datos del Cuerpo de Bomberos.

La situación mantiene en alerta a las autoridades, que este sábado continúan con las labores de control y liquidación de un incendio activo en Isla Venado, en Lepanto de Puntarenas.



El incendio se reportó desde el jueves 19 de marzo, cuando personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) recibió la alerta a las 11:10 a. m., lo que permitió activar de inmediato el protocolo de respuesta de los Bomberos Forestales Voluntarios.



En la fase inicial de atención, se movilizaron brigadistas desde Isla Chira, Lepanto e Isla Caballo, quienes se integraron a las labores en el terreno.

Las acciones operativas se han basasdo en las últimas horas en la construcción de líneas de defensa, con el fin de contener el avance del fuego y reducir su expansión hacia otras áreas.



Según el SINAC, una parte considerable de Isla Venado forma parte del Patrimonio Natural del Estado y está compuesta por ecosistemas de bosque seco, particularmente susceptibles a los incendios forestales.



El aumento histórico de incendios ocurre en un contexto de condiciones climáticas secas y altas temperaturas, factores que han obligado a reforzar las medidas de prevención y respuesta en diferentes regiones del país.