Costa Rica acumula 15 años sin lograr cero menores quemados por pólvora

En los últimos 15 años, Costa Rica no ha conseguido cerrar un solo año sin reportar casos de menores lesionados por pólvora.

Las autoridades de salud hacen un llamado urgente a padres de familia y cuidadores para extremar precauciones durante esta época de fiestas, cuando el riesgo de quemaduras aumenta significativamente.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con el uso de artefactos pirotécnicos. Solo en 2024 se registraron cuatro casos de niños heridos por pólvora, y la última semana de diciembre suele ser el periodo de mayor riesgo.

El Hospital Nacional de Niños recuerda que ningún menor debe tener contacto con pólvora, ni siquiera con luces de bengala, pues cualquier artefacto pirotécnico puede provocar dolor severo, cicatrices y secuelas permanentes.

Los adultos también se han visto afectados por el uso de pólvora. Además, el hospital continúa atendiendo quemaduras ocasionadas por líquidos calientes, fogatas, brasas y preparaciones típicas de la época, como los tamales.

La mayoría de estos incidentes no son inevitables, sino situaciones prevenibles relacionadas con descuidos. Por ello, las autoridades insisten en tres recomendaciones clave: