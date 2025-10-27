Costa Rica abre los ojos a la esperanza: 150 menores serán operados gratis de estrabismo

Por primera vez, Costa Rica recibirá al programa médico internacional Mercy Outreach Surgical Team (MOST), que brindará 150 cirugías oftalmológicas gratuitas a niños y adolescentes con estrabismo.

La jornada se desarrolla del 23 al 26 de octubre en Magna Médica, Avenida Escazú, y beneficiará a menores de todo el país, incluyendo comunidades rurales e indígenas.

El proyecto llega al país gracias a una alianza entre el Hospital Metropolitano, PediaClinic y el equipo médico internacional MOST, que desde 1987 ha transformado la vida de más de 14 mil pacientes en distintas regiones del mundo. Esta será la primera ocasión en que el programa se implemente en Costa Rica, con el propósito de ofrecer atención quirúrgica especializada a menores en condición de vulnerabilidad.﻿

La actividad comenzó el jueves 23 de octubre con la valoración de los pacientes, mientras que las cirugías se realizan entre el 24 y 26 del mismo mes, reafirmando el compromiso de las organizaciones involucradas con la salud, la inclusión y la esperanza.

El doctor Joaquín Acuña, director médico de PediaClinic, explicó que el estrabismo no solo afecta la visión, sino también la autoestima y la interacción social de los menores.

“Estas intervenciones representan una verdadera oportunidad de cambio, ya que mejoran la confianza, el bienestar y la calidad de vida de los pacientes”, indicó.

Los menores beneficiados provienen de distintas zonas del país, incluyendo áreas rurales y comunidades indígenas, lo que evidencia el alcance nacional y solidario de esta iniciativa médica.

Por su parte, Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos de Grupo Montecristo, destacó el valor social del proyecto:

“Creemos firmemente que el acceso a la salud debe ser un motor de cambio. Estas operaciones no solo transforman la vida de los menores, sino también la de sus familias. Después de ser intervenidos, estos niños pueden literalmente ver el mundo con nuevos ojos”.

A su vez, Ana Laura Rojas, directora de Asuntos Corporativos de Portafolio Inmobiliario, resaltó que esta colaboración representa una oportunidad para generar un impacto positivo en la sociedad.

“Formar parte de e﻿ste esfuerzo nos permite contribuir al bienestar integral de la niñez y abrirles nuevas oportunidades para su futuro”, afirmó.

El Rotary Club de Costa Rica también se sumó al proyecto. Nolan Zamora, asistente de Gobernación de la organización, manifestó que esta alianza refleja su compromiso histórico con el servicio social y la salud comunitaria.

“Durante casi un siglo hemos trabajado para generar un cambio real en la vida de quienes más lo necesitan. Esta jornada reafirma ese propósito”, dijo.

La iniciativa contó además con el apoyo de PriceSmart y McDonald’s, que colaboraron con la alimentación de las familias durante el proceso médico, haciendo de la experiencia algo más cálido y humano.

Con este esfuerzo conjunto, Costa Rica reafirma que la solidaridad, la ciencia y la innovación médica pueden unirse para devolver la esperanza y mejorar la calidad de vida de cientos de familias.