Cosevi suspenderá servicios por cuatro días: no se podrán hacer trámites en línea

Si necesita realizar algún trámite en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), será mejor que lo planifique con tiempo.



Durante cuatro días, los servicios de la institución estarán fuera de operación.



La suspensión comenzará el miércoles 8 de julio a las 4 p. m. y se extenderá hasta el domingo 12 de julio, debido a la migración de sus sistemas a una nueva plataforma tecnológica (ver video adjunto).

"Tendremos suspendidos los servicios que requieran acceso por medio de las plataformas tecnológicas. Las mismas requieren actualizaciones considerando temas como el hackeo o incluso para otorgar un servicio adecuado a los ciudadanos", explicó Carlos Rivas Fernández, director ejecutivo a. i.

Durante este periodo, los usuarios no podrán realizar diversas gestiones en línea que dependen de los sistemas de la institución.



Entre los servicios afectados se encuentran el pago de infracciones, la consulta de multas, la solicitud de certificaciones y las citas para devolución de placas y vehículos.



Una vez finalizada la migración y completadas las pruebas técnicas y funcionales, los servicios se reanudarán y se informará a los usuarios.