Corte todavía no decide quién asumirá, de manera permanente, la Fiscalía General

12 de junio de 2022, 0:30 AM

Los magistrados parecen estar todavía muy lejos de escoger quién asumirá, de manera permanente, el cargo de Fiscal General de la República, a poco de cumplirse un año de quedar vacante.

Desde junio del 2021, Emilia Navas, la última persona que tuvo a su cargo ese puesto en propiedad, se jubiló al mismo tiempo en que se viera envuelta en una serie de cuestionamientos originados, principalmente, por el hecho de que su marido, Francisco Campos, fuera abogado defensor de uno de las empresas investigadas en el caso "Cochinilla".

Ella se había inhibido de conocer el caso, pero una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala que hubo una comunicación entre Navas y Campos en las primeras horas de los allanamientos relacionados con este expediente.

Eso se sumó al hecho de que Campos llegara en cuestión de minutos luego de que iniciara la acción policial en las oficinas de su cliente MECO.

Campos siempre ha señalado que esto es una simple coincidencia y que "no tiene nada que esconder".

Un reporte policial lanza elementos que no sustentan lo señalado por el defensor para explicar su temprana presencia en los allanamientos. Campos insistió en su versión inicial y refutó el informe.

​Luego de jubilarse a finales de junio, Navas indicó que adelantó su salida debido a que conoció que había un plan a lo interno de la Corte para revocarle su nombramiento y evitar que se jubilara.

El cargo de Fiscal General lo tiene, de manera temporal, Wagner Molina, quien también aspira, junto a otras 18 personas más, a obtener el puesto en propiedad.

El concurso para Fiscal General en propiedad inició en agosto del año pasado. Este viernes, la oficina de prensa del Poder Judicial informó que, en días pasados, la Corte Plena resolvió una apelación presentada por uno de los aspirantes y que una vez que esta decisión sea notificada, se procederá a enviar la nómina a los magistrados para la elección del cargo.

¿Es necesario que el país cuenta pronto con un Fiscal General en propiedad?

El penalista litigante Róger Guevara considera que la Fiscalía General es un órgano vital para la democracia.

"Definitivamente no contar con una persona nombrada en ese puesto en forma definitiva me parece que afecta esa función; sin embargo, tengo que decir que considero que el actual fiscal, que está interino, me parece que es una persona profesional, una persona con alto contenido y está haciendo las cosas bien", señaló.