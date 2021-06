Corte Plena analiza si la fiscala general debía o no informar a los magistrados acerca de sus inhibitorias

En una maratónica sesión durante la mañana de este lunes, la Corte Plena analizó si la fiscala general debía o no informar a los magistrados acerca de sus inhibitorias.



Este tema llegó a la sesión de hoy pues los magistrados conocieron la solicitud de cuatro sindicatos del Poder Judicial, quienes mostraron preocupación porque Navas se hiciera a un lado en ocho sonados casos.

La última inhibitoria fue la que presentó el pasado jueves 17 de junio por el caso “Cochinilla” donde su esposo, Francisco Campos, figura como abogado defensor de varios imputados dueños de empresas constructoras que estarían involucradas en supuestos actos de corrupción en obras públicas.



Las magistradas de la Corte Plena Roxana Chacón y Rocío Rojas coinciden en que la fiscala General, Emilia Navas, se autorreguló de las inhibitorias por varios casos en investigación y según dicen, esto no es lo correcto.

Para la magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón, hasta el día de hoy la Corte Plena no conocía los ocho casos de inhibitoria de la fiscala por conflicto de intereses.

“Emilia se autorreguló y eso no es lo correcto. A partir de ahora estamos pidiendo que traiga todas las causas para conocerlas y también conocer quién va a asumir en vez de ella la dirección de estas investigaciones. El protocolo del reglamento sobre conflictos de intereses no recuerdo que nosotros (Corte Plena) lo hayamos aprobado”.

Otra de las magistradas que se refirió al caso fue Rocío Rojas, de la Sala Primera, quien le indicó a Navas que el órgano superior de ella es la Corte Plena y no la fiscala subrogante, a quien le presentó las inhibitorias y, asegura, que por este procedimiento que realizó hoy el país entero le dice a la Corte que actúe.

“Uno no se sale solo del conocimiento de un asunto y hasta el momento la Corte no se ha pronunciado en estos casos porque los desconoce. A usted se le nombró para que esté al frente las investigaciones y no fue para que se apartara porque son muchas causas en las que se ha inhibido y no son solo dos”, comentó Rojas.