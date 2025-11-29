Cooperativas demandan a contralora por nota técnica que justificó caso “Barrenador”

Coopesalud, Coopesain y Coopesana, tres de las cuatro cooperativas que fueron adjudicadas para el manejo de 10 áreas de salud de la CCSS y que dieron paso al caso “Barrenador”, demandaron a la contralora Marta Acosta y otros siete funcionarios de esa entidad por la nota técnica que permitió las diligencias judiciales en el caso.



La primera de las demandas va dirigida contra Acosta y el auditor interno de la Contraloría, Jorge Suárez, por presuntamente negarse a investigar las supuestas acciones irregulares que las cooperativas denunciaron por la nota técnica en la que se basa el caso.



La otra denuncia es contra los seis funcionarios que elaboraron ese documento.



Según las cooperativas, tanto Acosta como Suárez alegaron que no iban a investigar a los funcionarios que elaboraron la nota porque ese proceso se encuentra bajo una investigación penal.

Sin embargo, las cooperativas insisten en que la Contraloría y el auditor no pueden ni deben evitar investigar irregularidades administrativas, ya que esta situación no afecta de forma directa las diligencias de la Fiscalía en materia penal.

Las cooperativas solicitaron al Tribunal Contencioso que se declare la nulidad absoluta de la nota técnica y se obligue a la contralora y al auditor interno a investigar las presuntas actuaciones irregulares de los funcionarios señalados.