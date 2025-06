Convocan a reunión de urgencia para evitar corte de agua en Paraíso de Cartago

Ante la amenaza de un corte de agua en el cantón de Paraíso, en la provincia de Cartago, diversas autoridades han sido convocadas a una reunión de urgencia con el objetivo de encontrar una solución antes de la fecha límite establecida por Acueductos y Alcantarillados (AyA).

El encuentro, programado para este miércoles, busca abrir un espacio de diálogo entre las partes involucradas. Entre los convocados se encuentran el alcalde de Paraíso, el presidente de AyA, la Defensoría de los Habitantes y varios diputados, quienes deberán analizar posibles acuerdos para evitar la suspensión del servicio que afectaría a más de 4.000 personas.

La reunión fue promovida por el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, quien enfatizó la necesidad de establecer una negociación urgente.

"La participación con la presidencia ejecutiva, el viceministro de la Presidencia, la Defensoría de los Habitantes y las siete diputaciones de la provincia de Cartago, así lo hice saber en una carta donde envío la solicitud y convocatoria a estos, además de pedirle al Presidente de la República que interceda para facilitar este espacio de negociación y diálogo necesario”, declaró Ortega.

El diputado también manifestó su preocupación por la falta de diálogo y advirtió sobre las posibles repercusiones de la situación.

"No es posible que no haya diálogo y que lo que haya sean amenazas de dejar a las personas sin el recurso hídrico. También reitero que si continúa la violencia y amenazas, no voy a votar el proyecto de eurobonos y haré todo lo que está a mi alcance, dentro de lo que establece el reglamento legislativo, para que este proyecto no sea aprobado", agregó.

Hasta el momento, la mayoría de los convocados no han confirmado su asistencia. De realizarse, la reunión tendrá lugar el miércoles a las 8 de la mañana en la Asamblea Legislativa.