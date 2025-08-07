Contraloría rechaza apelación sobre revisión técnica: Cosevi deberá lanzar nueva licitación

La Contraloría General rechazó, este jueves, la apelación que la empresa alemana TÜV Rheinland Certio S. L. presentó contra el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) por su decisión de dejar sin efecto la licitación que impulsaba para la prestación del servicio de revisión técnica vehicular en el país.

La queja de la compañía, una de las oferentes en ese anterior concurso, es que la decisión del Consejo atentaba contra el interés público de definir al prestador oficial del servicio que, por lo tanto, lo correcto era seguir adelante con el proceso licitatorio y avanzar a la segunda etapa de precalificación.

Sin embargo, la Contraloría resolvió que no tiene competencia en este momento del concurso, pues únicamente puede conocer recursos de apelación contra los actos finales dictados en el trámite de las licitaciones mayores.

Con esa resolución, el Cosevi tiene ahora vía libre para promover una nueva licitación para elegir a la empresa que sustituirá a la alemana Dekra, quien se mantendrá prestando el servicio de manera temporal mientras avanza ese proceso definitivo.