Contraloría ordena suspender sin goce de salario a alcalde Johnny Araya

La Contraloría General de la República ordenó suspender, por un mes y sin goce de salario, al alcalde de San José, Johnny Araya.



La sanción, que aún no está en firme, responde a una indemnización que la Municipalidad de San José pagó a la empresa de parquímetros Setex Aparki en 2018, según dio a conocer Semanario Universidad.

Según el ente contralor, los datos que utilizó el gobierno local para el pago de ₡253 millones a Setex Aparki fueron erróneos y eso favoreció a la empresa.

La Contraloría informó que, como la resolución no está en firme, no puede dar detalles sobre el tema.

Por su parte, Araya dijo a Telenoticias que por el momento no se va a referir a este caso porque aún no ha terminado. Enfatizó que la resolución no está en firme, que falta la apelación y la revocatoria.

Agregó, además, que eventualmente también se iría al Tribunal Contencioso Administrativo y que está seguro de que va a demostrar que la municipalidad no procedió irregularmente.

En el caso figuran como involucrados más funcionarios del gobierno local capitalino, por aparentes faltas cometidas en la ejecución de una licitación pública para la "modernización del sistema para el control de estacionamiento en la vía pública del cantón central de San José".