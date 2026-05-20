Contraloría detecta fallas en controles de calidad de los datos del INEC

Las estadísticas oficiales del país son un insumo clave para la toma de decisiones en áreas como empleo, pobreza, inversión y políticas públicas. Sin embargo, un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) advierte debilidades importantes en los controles de calidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El órgano contralor identificó fallas en los procesos de gestión y supervisión de la producción estadística, lo que podría afectar la confiabilidad, trazabilidad y utilidad de la información que se divulga a nivel nacional.

Entre los principales hallazgos, la Contraloría señala que el 98% de los documentos relacionados con operaciones estadísticas carecían de firma, lo que compromete los mecanismos de validación y control interno.

Además, el informe revela que el 94% de las unidades mínimas de muestreo de la Encuesta Nacional de Hogares 2024 no recibió supervisión general durante el proceso de recolección de datos, una situación que genera riesgos en la calidad de la información obtenida.

Tras conocer el informe, el INEC aseguró que ya inició acciones para atender las disposiciones emitidas por la Contraloría y fortalecer sus mecanismos internos de control y aseguramiento de la calidad.

Desde la institución indicaron que se encuentra en definición una hoja de ruta para implementar las correcciones señaladas, con el objetivo de reforzar los procesos estadísticos y garantizar que los datos que se producen sigan siendo un referente confiable para el país.

El informe de la CGR se enfoca precisamente en evaluar la gestión de calidad en la producción estadística, un aspecto clave para sostener la credibilidad de la información pública utilizada por el Estado y distintos sectores.