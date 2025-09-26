Contraloría da luz verde a proyecto de marchamo digital

La Contraloría General rechazó las apelaciones presentadas contra la adjudicación del proyecto de marchamo digital y con esto dio luz verde para que el proceso continúe.



Se trata de la compra de etiquetas y servicios vinculados con el proyecto que impulsa el Instituto Nacional de Seguros (INS) y que en julio pasado se adjudicó al consorcio conformado por la empresa costarricense Central de Servicios PC S. A. y la mexicana Neology S. de R. L. de C. V.



“Se confirmó que las empresas que presentaron los recursos incumplían con requisitos relacionados con la certificación de interoperabilidad y la inclusión de todos los componentes del precio cotizado”, precisó Roberto Rodríguez, gerente de la División de Contratación Pública de la CGR.





La adjudicación había sido apelada por Soluciones Tecnológicas, Capris y Sistemat, tres de los participantes del concurso original y que pretendían anular esa decisión.



Con la resolución, la Contraloría dio luz verde al INS para que formalice el contrato con el consorcio adjudicado y avance hacia la implementación del marchamo digital en Costa Rica, que se prevé reemplace al formato físico tradicional en noviembre de 2026, cuando inicie el cobro del derecho de circulación de 2027.

