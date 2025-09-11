Contraloría da luz verde a construcción de nuevo hospital de Cartago

La Contraloría General de la República refrendó, este jueves, el contrato para la construcción del nuevo hospital de Cartago, suscrito entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la constructora Van Der Laat y Jiménez S. A.



La luz verde del ente contralor pone fin a una disputa de años entre la actual administración y la propia CCSS por el proyecto, urgente ante el colapso del Hospital Max Peralta.



El contrato refrendado es por casi $394.9 millones, más otros $4 millones por trabajos de contingencia.

“Después de tres años y múltiples situaciones que afectaron el avance del trámite de contratación realizado por la Caja, se logró con la meta de contar con un contrato para el diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital, que garantice la prestación de un seguro de salud digno para las palabras de la provincia de Cartago”, explicó Roberto Rodríguez, gerente de la División Contratación Pública de la Contraloría.





En su análisis, la Contraloría comprobó que la CCSS tiene el financiamiento para hacer frente a la obra y que el terreno donde se construirá el nuevo hospital cumple con las condiciones técnicas para albergarlo.



Este último punto era el corazón del conflicto con el Ejecutivo, que insistía en que el terreno no era apto pese a la evidencia técnica que indicaba lo contrario.



Ahora, corresponde a la CCSS dar la orden de inicio del proyecto.

