Contraloría: Cuarta parte de instituciones sin control para recuperar salarios pagados de más

Un 28% de las instituciones públicas no tiene controles para recuperar salarios pagados de más a sus funcionarios.

Ese es uno de los principales hallazgos que arroja la Contraloría General de la República en su informe “Remuneraciones Públicas: El desafío del control”, que analizó la gestión de 50 instituciones que consumen el 89% del presupuesto nacional destinado a esa partida.

El estudio, basado en la gestión presupuestaria de 2024, señala avances en el manejo salarial del aparato estatal, pero también la existencia de importantes brechas relacionadas con la falta de controles, que, según el ente contralor, “limitan una respuesta ágil, consistente y apegada al marco normativo vigente”.

Por ejemplo, un 62% de las instituciones analizadas no tiene controles para verificar la consistencia salarial con otras entidades similares; mientras que un 40% carece de formas para subsanar pagos que superen los topes que define la propia ley.

“A pesar de los avances reportados, persiste un problema estructural en la gestión de remuneraciones: la falta de controles internos sólidos y oportunos. Esta carencia limita la capacidad del sistema para responder con agilidad, consistencia y legalidad.

“El análisis de la gestión salarial revela la existencia de debilidades, cuya implementación limitada e inconsistente crea una vulnerabilidad que compromete la transparencia y el uso eficiente de los fondos públicos. Por ello, el desafío no es solo que existan controles, sino que sean modernos y adaptables a los cambios normativos y técnicos”, dice la Contraloría.

El informe añade que 44% de las instituciones no tienen controles que permitan determinar que los componentes salariales que ofrecen se apeguen a la legalidad, o que un 36% no tienen controles para documentar el pago de las cuotas sociales.

Puede revisar el informe completo en este micrositio especial.