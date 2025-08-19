Contraloría aprueba contratar la supervisión de trabajos en Ruta 1

La contratación para la supervisión de la construcción de la Ruta 1, entre San José y San Ramón, finalmente podrá ejecutarse (vea video adjunto de Telenoticias).

Esto luego de que la Contraloría General de la República (CGR) informara que el recurso presentado contra el acto de adjudicación de la contratación fue rechazado.

Dicho proyecto incluye tres tramos con intercambios en las salidas de Grecia, Naranjo y San Ramón.

"La Contraloría rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio R1 Infraestructura, considerando que el recurso carecía de la fundamentación y elementos probatorios necesarios para acreditar que le correspondía una calificación mayor a la otorgada en cuanto a la experiencia aportada y para demostrar la existencia de un conflicto de interés que afecte la participación del consorcio adjudicatario", explicó el gerente interino de la División de Contratación Pública del ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, Alfredo Aguilar.

En total, el costo de esta contratación es de $2.715.200.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) espera dar inicio con la ampliación de la carretera San José-San Ramón al finalizar el 2025. Los recursos para el proyecto vendrán del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El proceso constructivo tardaría cuatro años, por lo que se espera que concluya a inicios de 2030.

