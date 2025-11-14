Contraloría aprueba ¢2.700 millones para licencias de cuido de pacientes gravemente enfermos

La Contraloría General de la República aprobó ¢2.700 millones para cubrir los pagos de licencias de cuido a personas que atienden pacientes en condición grave o etapa terminal. Los recursos están incluidos en el segundo presupuesto extraordinario del 2025 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Actualmente, cerca de 1.200 personas se ven afectadas por el impago de estas licencias, que permiten a cuidadores dejar temporalmente sus trabajos para atender a familiares en estado crítico (vea video adjunto de Telenoticias).

Los fondos provienen del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), con el objetivo de garantizar protección económica a quienes asumen el cuido de pacientes graves o en fase terminal.

La aprobación se da tras resoluciones recientes de la Sala Constitucional, que ordenó el pago inmediato de los subsidios al considerarlos un derecho constitucional.

El ente auxiliar de la Asamblea Legislativa aclaró que la administración de los recursos corresponde exclusivamente a la institución administradora de los servicios públicos de salud.

Además, el presupuesto extraordinario contempla más de ¢46.000 millones adicionales para otros rubros, como el pago de deudas del Estado, pensiones y servicios dirigidos a trabajadores independientes.

Con esta aprobación, se garantiza la continuidad de un programa que apoya a cientos de familias cuidadoras en todo el país.