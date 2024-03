Continúa la lucha contra los femicidios

​"Esta ley fue la primera en Latinoamérica. Se han hecho varias reforma; pero, hasta en 2021, se hace una reforma en la que se tipifica y aparece el femicidio en otros contextos (que son los femicidios no relacionados con parejas sentimentales). Eso no significa que las otras muertes que se daban en otros contextos o en otros escenarios no se hubieran penalizado, es solo que ahora sí se catalogan como femicidios", explicó.