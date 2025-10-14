Continúa búsqueda de Ligia Faerron: OIJ realiza dos allanamientos en San Carlos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, junto con la Fiscalía Adjunta y la Unidad de Género, realizan este martes dos allanamientos vinculados con la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años.

De acuerdo con información preliminar, uno de los operativos se concentra en una propiedad de 61.5 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia, mientras que el segundo se desarrolla en una vivienda de Ciudad Quesada.

Las diligencias cuentan con el apoyo de la Unidad Canina y especialistas forenses del OIJ, quienes buscan posibles indicios que contribuyan a esclarecer el caso.

El pasado 3 de octubre, las autoridades ya habían allanado la vivienda de Faerron en Ciudad Quesada, la cual permanece bajo custodia de la Fuerza Pública desde el 1° de octubre. En ese inmueble, los investigadores continúan con análisis y recolección de evidencia.

La desaparición de Faerron se mantiene bajo investigación desde el 25 de setiembre, fecha en que fue vista por última vez en Ciudad Quesada.

El OIJ de San Carlos confirmó el pasado 3 de octubre que el vehículo de la mujer, un Volvo negro, no tiene relación con su desaparición. El carro fue encontrado totalmente destrozado en una chatarrera en Santa Rosa de La Palmera, luego de que una persona lo comprara para repuestos y posteriormente lo entregara a las autoridades.

Las pesquisas determinaron que una persona cercana a Faerron había conducido el vehículo, lo chocó y lo vendió. Tras la revisión ocular, la Fiscalía concluyó que no existen rastros ni evidencias que lo vinculen con el caso.

Fuentes judiciales indicaron que entre las hipótesis que se analizan se encuentra un posible ajuste de cuentas, debido a deudas pendientes de la mujer.

Faerron es madre de tres mujeres y un hombre. Su familia, contactada por este medio, prefirió no brindar declaraciones mientras continúan las acciones de búsqueda.