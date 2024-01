Contaminante de agua en cantones josefinos no es ni gasolina ni Diésel, afirma UCR

30 de enero de 2024, 11:54 AM

“La familia de los hidrocarburos es muy amplia porque los tenemos presentes en la parte industrial, agropecuaria y no es solo gasolina y Diésel. Sin embargo, ya pudimos descartar de que lo que hay en el agua sea gasolina o Diésel.

“Unimos varios laboratorios aquí en la UCR para determinar a la brevedad posible qué es el contaminante. Lo primero que hicimos fue hacer una estrategia de muestreo para aislar el punto que estaba contaminado para poder tomar decisiones y que el agua contaminada no llegara a la población”, comentó Urcuyo.

Mary Munive, ministra de Salud, indicó que todavía siguen las indicaciones de no consumir agua, no bañarse, no utilizarla para lavar utensilios ni para dársela a las mascotas.