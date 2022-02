Contador clama a la Caja por cirugía para retirar una gran hernia en su estómago

Cristhian David Ruiz Rosales es un contador vecino de Santa Cruz de Guanacaste, quien en 2019 fue operado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por una apendicitis. Sin embargo, nunca se imaginó que, tras dicha operación, comenzaría su calvario.



“El 9 de febrero de 2019 tuve un dolor en el abdomen, en el Hospital de La Anexión me dijeron que era apendicitis, me operaron al día siguiente, como resultado se me formó una gran pelota en la parte abdominal, el doctor me dijo que solo era una hinchazón, de ahí varias veces me recibió en citas, solo me alzaba la camisa y me decía que estaba bien.

“Después de eso no me volvieron a llamar, a la fecha ahora tengo una gran pelota que no la aguanto, para dormir me cuesta mucho, no logro conciliar el sueño, los pies se me hinchan demasiado, se me ha hecho muy difícil trabajar, me cuesta mucho manejar, ya que la pelota me pega en el volante”, explicó Ruiz.

Conforme pasan los años, la hernia incisional post-apendicectomía ha comenzado a crecer, al punto que la calidad de vida se le ha ido degenerando, incluso ha llegado a necesitar de la ayuda de su esposa.

“He tenido que estarle ayudando mucho, pero ahora él se ha deprimido mucho, hemos buscado por todos lados ayuda para que lo operen, pero no se ha podido... Duerme mucho, se le hinchan los pies, tiene que tomar pastillas para que no se le hinchen. “Buscamos ayuda en la Caja, pero no le dan respuesta, solo lo medio ven en las citas y luego lo mandan para la casa. A él le cuesta mucho trabajar, le pesa mucho el estómago”, relató Ivania Gutiérrez.

El contador relata que, antes de la operación, le gustaba mucho el deporte y tener un estilo de vida muy activo, sin embargo, ahora los dolores y el peso de la hernia lo han vuelto muy sedentario.

“Mi estilo de vida ha cambiado mucho, me gustaba hacer deporte, pero ahora me cuesta hasta levantarme, me cuesta hacer mis necesidades, es una pelota más grande que un balón de fútbol.

“Lo más duro es recordar todo lo que yo hacía antes y ahora no poder hacer nada por la negligencia de un doctor, porque eso fue lo que me hicieron ahí, una mala praxis. Yo solo pido que me devuelvan a mi estado original, yo ni siquiera he metido pleito por plata, solo quiero que me operen y me quiten esta pelota y me devuelvan a mi vida anterior”, agregó Ruiz.

Recurso de amparo

El afectado presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra de las autoridades del Hospital La Anexión, acción que fue declarada “parcialmente con lugar”; sin embargo, a la fecha esa gestión ha resultado infructuosa en la práctica.

En el fallo de los magistrados del Tribunal Constitucional, se indica que, desde el 2012, ha notado un “incremento” en los recursos relacionados con temas de “violación del derecho a la salud”, tendencia que muestra un aumento constante, además de “una vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social a los derechos de los asegurados específicamente por el estado de los listados de espera”.

“Se ordena al Hospital de la Anexión de la Caja Costarricense de Seguro Social y a quienes ocupen esos cargos, que tomen las medidas necesarias dentro del ámbito de sus competencias para que el amparado sea atendido en la fecha indicada a esta Sala (29 de noviembre de 2019) y se le realice el procedimiento quirúrgico en el momento en que no exista una contraindicación médica”, es parte del fallo de la Sala.

Sin embargo, a la fecha, el paciente sigue sin tener una respuesta, según comentó.

Qué dice el Seguro Social

Consultados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asegura que el santacruceño de 45 años no ha sido ingresado a la lista urgente de espera porque tiene sobrepeso, pero que lo van a valorar.

“El 21 de mayo de 2019 se documentó el padecimiento. Se volvió a atender el 13 de setiembre de 2019 por el mismo padecimiento, se le indica que debe perder peso y se ordena TAC y control. “El 29 de noviembre de 2019 se documenta que el paciente no ha perdido peso y se deja cita para esperar su pérdida de peso y estudio de TAC. “El 18 de diciembre se valora vía telefónica, se le realizó TAC y se vuelve a citar para valorar pérdida de peso y planear la cirugía. El 21 de enero de 2021 se llamó y no contestó. “No se ha ingresado a la lista de espera de manera urgente hasta que se encuentre en condición física de ser operado. Para garantizar el éxito de la cirugía se debe perder peso, ya que tendría altísimo riesgo de decisiva. Sin embargo, se debe valorar”, explican en el Hospital La Anexión.

Sin embargo, este padre de cuatro hijos pide una ayuda urgente, ya que cada vez su condición empeora, además, le preocupa que en su estado actual no puede hacer ejercicio para estabilizar su peso, por lo que espera que las autoridades médicas le den una pronta solución al calvario de tres años que lleva sufriendo.

Colaboración de Argenis Hidalgo de Guana/Noticias para Teletica.com.