Constelar impulsa emprendimientos de mujeres en ciencia y tecnología: conozca los detalles

Mujeres con proyectos o ideas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) podrán acceder a una nueva oportunidad para desarrollar emprendimientos innovadores con alcance nacional e internacional, gracias a la sexta edición de Constelar.

La iniciativa abrió oficialmente su convocatoria este 18 de mayo y está dirigida a mujeres líderes de proyectos científicos o tecnológicos en etapas iniciales, que requieran apoyo para validar propuestas, desarrollar prototipos y fortalecer modelos de negocio.

El programa es desarrollado por Impact Hub San José, en alianza con CRUSA y el Sistema de Banca para el Desarrollo, con el objetivo de aumentar la participación femenina en sectores STEM y fortalecer el ecosistema de innovación.

“Constelar es un programa que facilita que las mujeres científicas nos transformemos en científicas emprendedoras. Desarrollamos habilidades que ayudan a operar desde el conocimiento científico y también desde una visión empresarial”, indicó Samantha García Arias, representante de Impact Hub San José.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de julio. Las participantes tendrán acceso a procesos de incubación, mentorías especializadas, talleres y acompañamiento técnico orientado al crecimiento y escalabilidad de sus iniciativas.

Además, realizarán actividades informativas virtuales, encuentros presenciales y giras universitarias en distintas regiones del país para acercar más mujeres al emprendimiento basado en ciencia y tecnología.

“Representa el tipo de innovación que buscamos impulsar desde CRUSA: talento y conocimiento convertidos en oportunidades con impacto real”, señaló Byron Salas, director ejecutivo de CRUSA.





Desde su creación, el programa ha respaldado 45 emprendimientos liderados por mujeres, mediante asesorías, apoyo especializado y capital semilla para el desarrollo de proyectos.

Las interesadas pueden revisar requisitos y completar su inscripción en la página web Constelar Costa Rica.