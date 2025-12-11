Consejos de un ingeniero para que las luces navideñas no inflen su recibo eléctrico

En diciembre, las luces navideñas iluminan los hogares, pero también pueden incrementar la factura eléctrica. Sin embargo, existen medidas simples para mantener el brillo festivo sin que el consumo energético se dispare.



Una de las principales recomendaciones es preferir luces tipo LED en lugar de las convencionales, ya que representan un ahorro considerable. Según explicó Diego Dumani, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica (UCR), estas luces pueden generar un consumo menor y traducirse en una reducción en el pago mensual.

“Una tira de luces LED para el arbolito, consume entre cuatro y cinco veces menos que las luces incandescentes. Si pensamos en un arbolito de Navidad que tiene dos o tres tiras de luces, al final del mes, la tira incandescente puede costarme 10 mil colones en mi recibo de luz, versus la tira LED, que podría costarme entre 2 mil y 3 mil colones”, detalló el experto.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el horario de uso: por las noches, la tarifa eléctrica residencial es más barata. Pero tenga mucho cuidado, se aconseja no dejar las luces encendidas toda la madrugada ni durante el día.



Dumani indicó que incluso las luces conectadas a regletas o interruptores pueden consumir energía si permanecen enchufadas, por lo que es recomendable desconectarlas completamente.

“Es un consumo relativamente bajo; pero tenemos que sopesar el consumo y la seguridad. Si tengo dispositivos conectados todo el día y no voy a estar en la casa, voy a salir de paseo, que es común en estas fechas, lo recomendable es desconectarlo”, agregó.

En materia de seguridad, se debe revisar que las luces no tengan cables expuestos o “pelados”, y que los enchufes no presenten patillas flojas. Para quienes decoran el exterior del hogar, se recomienda utilizar productos diseñados para soportar las condiciones del tiempo.



Finalmente, si va a salir de casa, es importante desconectar las luces navideñas para evitar riesgos y reducir el consumo innecesario.







