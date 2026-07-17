Consejo Municipal y Uruguay de Coronado viven tenso presente

El Concejo Municipal de Coronado y el Uruguay de Coronado viven un tenso presente.

El Consejo aprobó, el pasado lunes, solicitar el desalojo de las oficinas administrativas de la Asociación Deportiva Uruguay del estadio Labrador en un plazo de 30 días.

La votación finalizó con seis votos positivos al desalojo y solo uno en contra, el del presidente del Concejo, Alejandro González.

﻿"Yo justifico el voto negativo, el Club Sport Uruguay es un ícono del cantón y era para garantizar que no se pudieran perder esas instalaciones, por eso se autorizó en su momento la construcción, que la hizo el mismo club en los años 2000 con autorización de la Municipalidad, un poco garantizando parte de la historia de este cantón Vásquez de Coronado "Yo no voy a prestarme para desvirtuar esa historia. No hay un equipo en Costa Rica que tenga la historia del Uruguay", defendió González tras la votación.

Durante la sesión, la mayoría de regidores estuvieron a favor de que el club ya no tenga las oficinas en el estadio Labrador debido al vencimiento del convenio que se tenía.

La alcaldesa, Yamilet Quesada, no estuvo presente durante la sesión y ella podría vetar el acuerdo.



Por su parte, el club emitió un comunicado en sus redes sociales en el que destaca que por el momento no brindarán declaraciones a los medios de comunicación.

"Ante las consultas recibidas sobre el posible desalojo del club del Estadio El Labrador, informamos respetuosamente que, por el momento, no emitiremos declaraciones hasta ser oficialmente notificados por el Concejo Municipal.

"Consideramos importante actuar con responsabilidad y respeto al debido proceso, por lo que esperaremos contar con la comunicación formal antes de referirnos al asunto", destacó.

El club lechero indicó que la próxima semana convocará a una conferencia de prensa para referirse a este tema.