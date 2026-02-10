Conozca los puestos que busca llenar el MEP mediante concurso masivo de este año

El concurso masivo que el Ministerio de Educación Pública (MEP) sacará este año busca a docentes desde preescolar hasta secundaria, así como administrativos de todo tipo.

Los cupos disponibles incluyen todas las materias y niveles, pero también personal de apoyo para director, orientadores, guardas de seguridad, conserjes, entre otros, detalló el jerarca del ramo, Leonardo Sánchez, al ser consultado por Teletica.com.

Sin embargo, la cartera todavía no define la cantidad de plazas que requiere y, consecuentemente, tampoco conoce el número de personas que requiere para cada uno de esos puestos.

El titular recordó que para este concurso nacional se aplicará una prueba de idoneidad que es desarrollada junto a la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).

"Aquí va a depender de cuántos ganen el examen y demás, pero está abierto para miles de docentes y de funcionarios administrativos en dos procesos. "Primero vamos a empezar con docentes y luego, en la segunda fase, va a ser con personal administrativo. Para eso, ya desde marzo se va a empezar a recopilar información", comentó Sánchez.

Se espera que con la publicación del concurso se haga en los próximos tres meses, por ejemplo, los requisitos para cada cargo y los formularios que se deben completar.

Esas plazas estarán disponibles tanto para personal de la institución como para personas externas a esta.