Conozca cómo puede conseguir una vacuna contra la fiebre amarilla en la CCSS

A partir del 2 de diciembre próximo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) iniciará la aplicación de vacunas contra la fiebre amarilla.

Lo hará en 23 áreas de salud, distribuidas en las siete provincias, anunció la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, en una conferencia de prensa.

Para recibir una dosis, el asegurado debe tener un boleto a Colombia, para viajes previstos del 16 al 31 de diciembre entrantes. Además, se recomienda contar con el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) actualizado, que será la forma en la que el Ministerio de Salud podrá certificar y generar el certificado internacional de inmunidad contra esta enfermedad.

Está previsto que, más adelante, el primero de los requisitos se amplíe, de manera que contemple visitas a cualquiera de los países considerados con riesgo de transmisión, lo cual incluye América del Sur y África.

Los interesados en colocarse el biológico pueden presentarse en cualquiera de los centros médicos, sin importar el área de adscripción, siempre y cuando estos tengan disponibilidad de dosis, explicó la directora de Desarrollo de Servicios de Salud, Jéssica Navarro.

Para ello no es necesario, por ahora, sacar cita alguna, aunque se espera que ello cambie pronto, aclaró el jefe del Área de Estadística en Salud, Leslie Vargas.

"Esta estrategia de la Caja Costarricense de Seguro Social es simple: prevenir la aparición de brotes que provoquen una emergencia sanitaria nacional, por lo que la vacunación es nuestra inversión más eficiente y equitativa para el bienestar de la población", comentó la jerarca.

Las vacunas están destinadas a mayores de 9 meses y menores de 60 años, costarricenses y extranjeros residentes. En el caso de niños entre 6 meses y menos de 9 meses, embarazadas o en período de lactancia, así como adultos mayores de 60 años, a estos se les pondrán las dosis solo según criterio médico.

Inicialmente, se colocarán 13.500 vacunas donadas por la autoridad sanitaria, precisó el gerente de Logística, Esteban Vega. Sin embargo, a partir del 9 de diciembre próximo, ingresarán al territorio nacional 10.000 dosis adicionales que se adquirieron mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 20.000 más entrarán en el primer trimestre del 2026, de acuerdo con la capacidad de suplido internacional.

"Nuestra principal motivación al implementar la vacuna contra la fiebre amarilla, como estrategia de salud pública, obedece a que hoy día no existe un tratamiento específico y el manejo de la enfermedad se centra en aliviar los síntomas. Ante esta amenaza, nuestra mejor defensa es la prevención y la vacuna es, sin duda, nuestra herramienta más eficaz", señaló Taylor.



Valga recordar que la tasa de mortalidad de la fiebre amarilla oscila el 50%, por lo que la mitad de personas que se contagian mueren. Además, esta enfermedad puede llegar a ser transmitida por el zancudo Aedes aegypti, que es el mismo que sirve de vector para el dengue en Costa Rica.

La Caja enfatizó en que no emitirá certificados de vacunación contra la fiebre amarilla. Esta información la recopila el Ministerio de Salud; única autoridad habilitada para validar y generar el certificado internacional. Una vez efectuados los trámites correspondientes, este sí estará disponible para descarga en la pestaña de certificados del Expediente Digital de Salud.

Usted puede encontrar más información en este enlace sobre el proceso de vacunación de la entidad que vela por la seguridad social.