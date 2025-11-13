Conozca aquí a los ganadores nacionales y regionales de ‘Mi cuento fantástico’ 2025

La XIV edición del concurso ‘Mi cuento fantástico’, organizado por la Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA), el Ministerio de Educación Pública y la Comunidad de Empresas de Comunicación de Costa Rica, premió este jueves la creatividad de estudiantes de todo el país (ver video adjunto).



El certamen, que desde 2005 promueve la escritura creativa y la comprensión lectora, contó este año con la participación de cerca de 19.500 estudiantes de las 27 regiones educativas bajo el lema “Aula que juega, gana”. Un jurado seleccionó 12 cuentos ganadores nacionales, 27 regionales y cuatro de categorías especiales, además de reconocer las “Aulas Fantásticas” y el “Premio Comunidad” otorgado por votación del público.





Más de 940 grupos escolares fueron destacados como “Aulas Fantásticas”. Entre los premios entregados estuvieron computadoras, tabletas, bultos personalizados y pupitres reciclados para escuelas unidocentes.



Los ganadores de las categorías especiales fueron: Ian Alfaro Portuguez (Davivienda); María Guadalupe Mora Barrantes (TOTTO); Sofía Alfaro Guevara (Hospital Metropolitano y Medismart) y Samuel Arias Rodríguez (Grupo Purdy).



Todos los cuentos premiados estarán disponibles en antologías digitales publicadas por ADA en micuentofantastico.cr.

A continuación, se presentan dos tablas en las que puede deslizar para conocer a los ganadores nacionales y regionales del certamen.

Ganadores nacionales



