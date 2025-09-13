Conozca a los estudiantes que llevarán la antorcha hasta el punto más alto del país

Por primera vez en la historia de Costa Rica, el fuego de la libertad ascenderá hasta la cima más alta del territorio nacional, el Cerro Chirripó, como parte de la conmemoración de los 204 años de vida independiente.

Este hecho inédito estará en manos de un grupo de estudiantes del Liceo de Canaán, en Rivas de Pérez Zeledón, quienes serán los encargados de marcar un hito en las celebraciones patrias.



Los protagonistas son Yirlen Jiménez Jiménez, de octavo año; Ana Yubelki Gutiérrez, de noveno; Fátima Garita Díaz, también de noveno; Andrés Barrantes Esquivel, de décimo; y Josué Elizondo Garita, de undécimo.

Junto a ellos caminarán la directora del centro educativo, Deidy Zúñiga Ortega, y el profesor de inglés, Elianagel Portuguez Vargas, quienes acompañarán a la delegación estudiantil en este trayecto histórico hacia el punto más alto del país, a 3.820 metros sobre el nivel del mar.

Estudiantes que llevarán la antorcha a la cima del país.

La directora del Liceo de Canaán, Deidy Zúñiga Ortega, no ocultó su entusiasmo y, tras conversar con Teletica.com, calificó la experiencia como una oportunidad histórica tanto para la institución como para la comunidad educativa.

“Estamos súper emocionados de ser protagonista de una actividad o de un hecho histórico que por primera vez se da en el país. Y aún más que sean estudiantes del colegio que represento, porque ya tengo cuatro años aquí, de los 18 en total que tengo de ser parte del Ministerio de Educación Pública (MEP)”, manifestó Zúñiga.

Zúñiga recordó la trayectoria del centro educativo, el cual inició como telesecundaria y se transformó en colegio académico en 2002. Actualmente, cuenta con 163 estudiantes.

“De San Gerardo a la cima del Chirripó se tiene pensado durar unas seis horas. Pero nosotros estamos aquí (en base Crestones) desde el viernes aclimatándonos para descansar hoy sábado y estar listos el domingo desde temprano para que cuando llegue la antorcha iniciar la subida hasta la cima, la cual tenemos pensado durar unas dos o tres horas, dependiendo de la condición de los estudiantes”, explicó Zúñiga.

El fuego de la independencia ingresa a Costa Rica este sábado 13 de setiembre por la frontera en Peñas Blancas, procedente de Nicaragua, en su recorrido habitual por Centroamérica.

Y ya para este domingo, será el turno del grupo de estudiantes generaleños, quienes cargarán con el honor y la responsabilidad de llevar la Antorcha de la Libertad hasta la cúspide del Chirripó, en un acto que marcará un antes y un después en la tradición cívica del país.

