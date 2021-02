Conozca a los estudiantes con mejor promedio de admisión de la UCR

La Universidad de Costa Rica (UCR) entregó, este viernes, los promedios de admisión correspondientes al proceso 2020-2021.

De los 41.247 estudiantes que realizaron la prueba para ingresar, solamente una persona logró la calificación perfecta de 800 puntos.

En esta nota le contamos quiénes fueron los alumnos con las notas más altas.

1. Carlos Alberto Carvajal Calderón

Nota: 800

Este joven es vecino de San Francisco de Dos Ríos y estudiante del Colegio Los Ángeles. Él obtuvo la única nota perfecta de admisión este año y asegura estar deseoso por estudiar la carrera de Física.

“La verdad no me lo esperaba y de verdad estoy muy feliz, estoy muy agradecido con mis papás y profesores que me acompañaron en el proceso. Como consejo a otros jóvenes, les digo que no se den por vencidos con ninguna meta, por más difícil que pueda parecer”, contó Carlos Alberto.