Conmovido por asesinato de colegial, ministro llama a hogares: "Es responsabilidad de todos"

Conmovido tras el asesinato de un estudiante del IPEC de Liberia, este lunes, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, hizo un llamado a los hogares costarricenses: "la formación en valores, en respeto y convivencia también se construye en el hogar, en la familia y en la comunidad".

En las primeras declaraciones a la prensa, el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) recordó que los hechos ocurrieron fuera del centro educativo y que el caso está en manos de las autoridades judiciales.

"Queremos expresar nuestra profunda solidaridad con la familia del estudiante fallecido y con toda la comunidad educativa del IPEC de Liberia ante un hecho tan doloroso que nos conmueve a todos como país", dijo en su mensaje.

El llamado a las familias es porque la violencia, al ser un fenómeno multifactorial, insiste Sánchez, "como país debemos enfrentarlo juntos".

"Los estudiantes pasan menos del 15% de su tiempo en los centros educativos durante todo el año. Por eso, la formación en valores, en respeto y convivencia también se construye en el hogar, en la familia y en la comunidad. La educación pública trabaja todos los días para prevenir estas situaciones, pero proteger a nuestros jóvenes es una responsabilidad de toda la sociedad", expresó la cabeza del MEP.



Por último, el ministro hizo énfasis en las distintas instancias del MEP que "desarrollan programas para fortalecer las habilidades socioemocionales, la resolución pacífica de conflictos y los sistemas de alerta temprana, porque sabemos que la violencia está conectada y debe abordarse de manera integral".

El caso

Un colegial murió, este lunes, tras ser atacado con arma blanca por un compañero en Liberia, Guanacaste, en un hecho que ahora es investigado como homicidio calificado.



Según el Ministerio Público, la víctima, de apellidos Rivas Quesada, ingresó sin vida al hospital del cantón luego de presentar heridas provocadas con arma blanca. De acuerdo con la investigación preliminar, minutos antes se habría producido una riña entre ambos jóvenes en una parada de autobuses en el sector de Colorado. Los dos eran estudiantes del IPEC de Liberia.



El sospechoso, un joven de 19 años de apellidos Rodríguez Díaz, fue detenido la tarde del lunes en barrio Corazón de Jesús, aproximadamente hora y media después del ataque.



Tras el crimen, la Fiscalía anunció que solicitará que el caso se tramite mediante procedimiento expedito de flagrancia, lo que permitiría resolver el proceso en un plazo cercano a 45 días. Además, pedirá la imposición de medidas cautelares contra el imputado.



Las autoridades indicaron que el motivo del conflicto aún se desconoce. Mientras tanto, la investigación continúa bajo el expediente 26-000795-060-PE.



