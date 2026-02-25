Congreso en UCR busca soluciones frente al crecimiento del Alzheimer en Costa Rica
Los especialistas subrayan que aprender sobre el Alzheimer es necesario y que la prevención no debe esperar hasta la adultez mayor.
La Universidad de Costa Rica (UCR) es sede esta semana de un congreso que busca soluciones frente al crecimiento del Alzheimer y otras demencias en la sociedad costarricense. El evento es organizado por la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas (ASCADA) y reúne a panelistas nacionales e internacionales para discutir estrategias de prevención y abordaje de esta enfermedad.
Los especialistas subrayan que aprender sobre el Alzheimer es necesario y que la prevención no debe esperar hasta la adultez mayor, sino que debe iniciarse desde hoy.
Entre las recomendaciones destacan prestar atención a los olvidos frecuentes, mantener hábitos saludables y evitar el uso excesivo de dispositivos móviles y redes sociales, factores que pueden aumentar el riesgo de demencia.
El congreso también aborda temas poco discutidos, como el impacto del cambio climático en el incremento de casos de Alzheimer y los errores que cometen algunas familias en el trato hacia los cuidadores de pacientes.
ASCADA recomienda acciones cotidianas para reducir riesgos: caminar, leer, alimentarse de forma saludable, compartir con otras personas y dormir al menos ocho horas. Estas prácticas, aseguran, pueden contribuir a la prevención de una enfermedad que afecta cada vez a más familias en Costa Rica y el mundo.