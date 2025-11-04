Congestionamiento vial por vuelco de camión en General Cañas

Un camión se volcó la madrugada de este martes sobre la carretera General Cañas, cerca del puente del Castella, bloqueando dos de los tres carriles en el sentido de Alajuela hacia San José y provocando un fuerte congestionamiento vial.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:30 a.m. y obligó a los conductores provenientes de Alajuela, Belén y algunos sectores de Heredia a extremar la paciencia y tomar precauciones.

La Policía de Tránsito ha recomendado no reducir la velocidad ni detenerse a tomar fotos, para evitar accidentes adicionales (ver video adjunto de Telenoticias).

La grúa inicialmente enviada no era adecuada para colocar el camión a nivel y retirarlo, por lo que las labores de remoción han requerido más tiempo.

Para agilizar el tránsito, los oficiales de la Policía de Tránsito han detenido momentáneamente el tráfico en la General Cañas, permitiendo que algunos conductores provenientes del Puente del Castella continúen su ruta. Sin embargo, la maniobra afecta a quienes viajan desde Alajuela.

La Cruz Roja confirmó que no hubo personas heridas ni traslados médicos.

Las autoridades mantienen un solo carril habilitado de manera intermitente y llaman a los conductores a manejar con precaución, respetar las indicaciones de los oficiales y evitar el “efecto mirón” que ralentiza aún más el tránsito.