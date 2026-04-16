Congestionamiento vial en la General Cañas se intensifica tras vuelco de camión

Un camión se volcó la madrugada de este jueves en la autopista General Cañas, a aproximadamente un kilómetro del Centro de Convenciones, en el sentido de Alajuela hacia San José, generando una fuerte congestión vehicular.

El vehículo quedó en la cuneta y no bloquea directamente los carriles. Sin embargo, la situación ha provocado importantes retrasos debido a que conductores disminuyen la velocidad para observar la escena o tomar fotografías, lo que intensifica el ya habitual congestionamiento en este sector (ver video adjunto en la portada).

Según aplicaciones de navegación, la presa se extiende hasta el puente del Cariari, en Belén, desde antes de las 6:00 a.m., y se prevé que aumente conforme más personas se desplacen hacia sus trabajos o centros educativos.

Las causas del accidente aún no están claras. El conductor, quien transportaba carga desde Nicoya, Guanacaste, hacia Limón, aparentemente perdió el control del camión tras varias horas de viaje. A pesar del impacto, logró salir por sus propios medios y se encuentra estable, con golpes leves en sus extremidades inferiores.

Autoridades de tránsito hacen un llamado a los conductores para evitar reducir la velocidad innecesariamente en el punto y así no agravar la congestión vehicular durante la mañana.