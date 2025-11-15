Confirmado: ya hay paso en la Ruta 32

Tras 12 días de cierre, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció este sábado la apertura del paso por la Ruta 32, luego de concluir los trabajos de remoción de material y la revisión de especialistas.

Las autoridades confirmaron que el paso estará habilitado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., siempre que las condiciones del clima sean favorables. Advirtieron que, en caso de lluvias, se cerrará de manera inmediata por seguridad.

La vía está habilitada para todo tipo de vehículos.

La Ruta 32, principal carretera que conecta el Caribe con San José, es utilizada diariamente por miles de personas, incluidos turistas, transportistas y quienes acuden a citas médicas. A esta hora, se registran filas de entre 100 y 200 metros mientras se restablece la circulación.

El cierre se había ordenado el lunes 3 de noviembre debido a múltiples deslizamientos provocados por las fuertes lluvias. El miércoles, se dinamitó una enorme roca en el kilómetro 31 que representaba un riesgo para los conductores.

El jueves se inició la limpieza de la vía, pero la caída de material en los días siguientes mantuvo la carretera cerrada hasta este sábado, cuando finalmente se restableció el paso.

Las autoridades mantendrán monitoreada la vía.

​



