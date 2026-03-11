Confianza de consumidores ticos registra niveles récord, según UCR

La confianza de los consumidores costarricenses alcanzó cifras nunca antes vistas en febrero anterior.

Ese es el principal resultado del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, presentado este miércoles a la opinión pública.

Según el estudio, el optimismo de los consumidores ticos se ubicó el mes anterior en 60,7 puntos (en una escala de 0 a 100), una cifra inédita desde que se empezó a realizar esta encuesta en 2002.

El ICC valora las condiciones económicas actuales y las expectativas económicas a partir de una encuesta de cinco preguntas.

Ese 60,7, que refleja un crecimiento de 5,4 puntos con respecto al análisis anterior (noviembre 2025), se explica, principalmente, con el aumento de casi 10% que tuvo el grupo de consumidores optimistas en el último trimestre (37,5%), mientras que los ambivalentes (43,6%) y pesimitas (13,5%) cayeron 5,4% y 4% respectivamente.

El estudio sí advierte que ese incremento histórico debe analizarse con cautela, pues históricamente el ICC aumenta en medio de los procesos electorales, aunque nunca a cifras como las actuales.

Como reflejo de ese optimismo, mejoraron las expectativas positivas sobre las tasas de interés de créditos para los próximos 12 meses, lo mismo sobre aumentos en el ingreso familiar y la capacidad de compra de los hogares.

Donde no hubo mejoras, sin embargo, fue en las valoraciones sobre compra de carro o vivienda, en las que el pesimismo histórico se mantuvo.

Otro dato relevante del estudio es que, por primera vez desde mayo de 2023, se observó un saldo negativo entre las opiniones positivas y negativas en la calificación de la política económica del Gobierno de Rodrigo Chaves.

A febrero pasado, esa valoración positiva alcanzó un 34,7% contra un 29,9% de desaprobación, lo que supone un cambio en la tendencia que acompañó a la actual administración desde hace tres años.

