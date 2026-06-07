Conductores deben tomar previsiones este domingo por la Maratón de San José 2026

El Parque Central será este domingo el punto de salida y llegada de la Maratón San José 2026, evento que implicará cierres y desvíos en varias vías de la capital.

Los conductores deberán tomar previsiones, ya que el tránsito se verá afectado principalmente entre las 5:00 y las 8:00 de la mañana, cuando se espera el mayor flujo de corredores. Después de esa hora, la presencia de atletas en las calles será menor.

La competencia reunirá a alrededor de 5 mil participantes, lo que genera altas expectativas en la organización.

El operativo contará con más de 300 voluntarios, además del apoyo de la Policía Municipal, oficiales de Tránsito y cuerpos de emergencia, para garantizar la seguridad de los corredores y asistentes.