Conductores de Uber podrán grabar en video lo que ocurra durante viajes

Los socios conductores de Uber podrán grabar lo que ocurre en cada viaje que hagan a través de la cámara selfie de su teléfono con la nueva funcionalidad que la aplicación habilitará en Costa Rica.

"Si bien esto ya se podía hacer con cámaras que los conductores pueden adquirir de manera personal, el hecho de podamos darles esta función dentro de la aplicación implica una ventaja porque no tienen que incurrir en el costo del equipo " aseguró Eduardo Reyes , director de comunicación de Uber para Latinoamérica en una entrevista con Teletica.com en las oficinas de la plataforma en Ciudad de México.

El desarrollo de la funcionalidad empezó en el 2018 con diversas pruebas en California. En los últimos días, algunos conductores ticos recibieron una notificación que les informaba sobre la nueva herramienta y la pudieron usar en su fase de prueba.



Desde hace algunos meses las grabaciones están disponibles en México y a partir del 23 de setiembre también lo estarán en nuestro país.

"El 47% de los usuarios y el 44% de los socios nos mencionaron en una investigación que se sentirían más seguros si Uber ofreciera grabaciones en los viajes. Y en las socias, el dato sube hasta un 60%" explica Alfonso Rodríguez, líder de producto de Seguridad Global de la plataforma



Según la compañía, uno de los puntos más importantes a considerar fue la privacidad de los usuarios, por lo que la grabación quedará encriptada en el celular del conductor y ni él ni el pasajero podrán verla.

Únicamente los especialistas de seguridad de Uber podrán acceder al video en caso de que alguna de las personas involucradas en el viaje haga un reporte en la aplicación, porque la grabación será usada como prueba.

"Desde hace tiempo la grabación de audio estaba disponible, pero en ocasiones no era suficiente para validar hechos que no quedan registrados ahí, por ejemplo, el tocar a alguien. Eso es muy difícil de probar con un audio" explicó Reyes.

Atender los reportes ocupa gran parte del tiempo de un equipo especializado en seguridad con el que cuenta la plataforma y con el que busca salvaguardar la integridad de quienes viajan con ella.

"A veces vemos comentarios de usuarios o conductores que dicen: 'Ay no, me desactivaron mi cuenta y no sé lo que pasó', pero resulta que hay un reporte de algunas de las partes donde quizás hubo un tocamiento, una falta de respeto, donde ya hubo agresión y esas desactivaciones es por el incumplimiento de nuestras normas comunitarias y los términos y condiciones" explica Manuela Bedoya, gerente de comunicación de Uber para Centroamérica y el Caribe.