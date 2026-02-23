Conductores blanco de ataques con piedras en paso elevado de Cartago

Durante los últimos días, seis conductores reportaron el lanzamiento de piedras a sus carros mientras transitaban por el paso elevado cerca del cruce de Taras de San Nicolás de Cartago.

En uno de los casos, la piedra cayó sobre el parabrisas, lo que provocó daños al vehículo (vea video adjunto de Telenoticias).

Una de las víctimas de este tipo de incidentes es la futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense, Sianif Agüero.

Sobre la modalidad, la Fuerza Pública confirmó que contabiliza al menos seis incidentes reportados al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En el pasado, la Policía atendió otros casos, pero en ese momento se debía a las presas que se generaban en la ruta.

Por ahora, se anunció la toma de medidas necesarias para evitar que ocurran nuevos incidentes de este tipo. Entretanto, se hace un llamado para transitar con precaución en la vía y reportar cualquier hecho delictivo al 9-1-1.