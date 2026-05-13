Conductor de tráiler choca al tren y culpa al maquinista: "No tocó el pito"

La mañana de este miércoles se registró un accidente en el centro de Heredia, cuando un tráiler colisionó con un tren en un cruce ferroviario.

De acuerdo con el reporte del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el vehículo pesado intentó atravesar la vía férrea y fue impactado en la parte trasera por una de las máquinas.

En un video difundido en redes sociales se observa al conductor del tráiler reclamando al maquinista, asegurando que este no había tocado el pito antes de llegar al cruce. Posteriormente, el chofer dio su versión de los hechos y reiteró que no escuchó ninguna advertencia del tren previo al impacto.

Por su parte, las autoridades del Incofer recordaron que en todos los cruces ferroviarios los trenes tienen prioridad de paso y solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución.

Este tipo de incidentes genera afectaciones en el servicio ferroviario y provoca retrasos para los usuarios.