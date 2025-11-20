EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Condenan a “Pancho Villa” y abogada por soborno a jueza en favor de grupo criminal

De acuerdo con la lectura del por tanto, la abogada deberá cumplir cinco años de cárcel, mientras que “Pancho Villa” fue sentenciado a seis años de prisión.

Por Luis Jiménez 20 de noviembre de 2025, 16:30 PM

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, impuso penas de prisión a Darwin González Hernández, alias “Pancho Villa”, y a una abogada de apellido Arguedas por intentar sobornar a una jueza.

De acuerdo con la lectura del por tanto emitida este miércoles, a las 2 p. m., la abogada deberá cumplir cinco años de cárcel, mientras que González fue sentenciado a seis años de prisión.

“Se declara a Arguedas coautora responsables de un delito de procuración de impunidad y en consecuencia se le impone la pena de cinco años de prisión y a González la pena de seis años de prisión, cometido en perjuicio de la administración de justicia y probidad”, señaló el por tanto.

La Fiscalía acusó que los imputados idearon un plan para que Arguedas contactara a la jueza para realizar un ofrecimiento o dádiva con el fin de favorecer en un juicio a los integrantes de la organización criminal liderada por “Pancho Villa”.

Otro caso

El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) también había condenado a 12 años de cárcel a alias “Pancho Villa” por tráfico de drogas, el 10 de diciembre de 2024.

Por ese expediente, las autoridades investigaron a la organización liderada por González desde noviembre de 2018, debido a que conformó un grupo criminal dedicado a ingresar cocaína a Costa Rica por la Zona Sur del país.

La droga era transportada hasta el Pacífico Central, donde la vendían a terceras personas, quienes se encargaban de comercializarla.

El grupo adquirió bienes muebles e inmuebles con el fin de legitimar las ganancias obtenidas ilícitamente producto de la venta de drogas. Los imputados fueron detenidos tras varios allanamientos realizados en abril de 2021.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas