Condenan a “Pancho Villa” y abogada por soborno a jueza en favor de grupo criminal

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, impuso penas de prisión a Darwin González Hernández, alias “Pancho Villa”, y a una abogada de apellido Arguedas por intentar sobornar a una jueza.

De acuerdo con la lectura del por tanto emitida este miércoles, a las 2 p. m., la abogada deberá cumplir cinco años de cárcel, mientras que González fue sentenciado a seis años de prisión.

“Se declara a Arguedas coautora responsables de un delito de procuración de impunidad y en consecuencia se le impone la pena de cinco años de prisión y a González la pena de seis años de prisión, cometido en perjuicio de la administración de justicia y probidad”, señaló el por tanto.

La Fiscalía acusó que los imputados idearon un plan para que Arguedas contactara a la jueza para realizar un ofrecimiento o dádiva con el fin de favorecer en un juicio a los integrantes de la organización criminal liderada por “Pancho Villa”.



Otro caso



El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) también había condenado a 12 años de cárcel a alias “Pancho Villa” por tráfico de drogas, el 10 de diciembre de 2024.



Por ese expediente, las autoridades investigaron a la organización liderada por González desde noviembre de 2018, debido a que conformó un grupo criminal dedicado a ingresar cocaína a Costa Rica por la Zona Sur del país.



La droga era transportada hasta el Pacífico Central, donde la vendían a terceras personas, quienes se encargaban de comercializarla.



El grupo adquirió bienes muebles e inmuebles con el fin de legitimar las ganancias obtenidas ilícitamente producto de la venta de drogas. Los imputados fueron detenidos tras varios allanamientos realizados en abril de 2021.

