Concurso “Mi cuento fantástico” cumple 15 años y busca nuevas historias escolares

El Concurso Nacional de Escritura Infantil “Mi cuento fantástico” abrió su convocatoria en su edición número 15, con el objetivo de que escolares fortalezcan habilidades como la lectura, la escritura y el pensamiento crítico. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA), busca que el estudiantado se convierta en autor de sus propias historias dentro del aula.



A partir de este 16 de abril, docentes de todo el país están llamados a iniciar el proceso en clase, guiando a su grupo completo en la creación de cuentos (ver video adjunto más adelante).

El certamen está dirigido exclusivamente a estudiantes de tercero a sexto grado, quienes deberán escribir sus historias como parte del trabajo en el aula, en concordancia con el programa de Español del MEP.

"Hacemos un llamado a las personas docentes a incluir la escritura creativa en sus aulas y a motivar a todo el estudiantado a escribir cuentos. Invitamos también a bibliotecólogos, directores y asesorías de Español a sumarse. Trabajemos juntos para fortalecer la lectura y la escritura de nuestra niñez", expresó el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.

Para participar, los cuentos deberán inscribirse entre el 4 de mayo y el 30 de junio en el sitio web oficial www.micuentofantastico.cr.

Uno de los principales requisitos es que los textos formen parte de un “Aula fantástica”, es decir, que todo el estudiantado del grupo haya escrito un cuento, condición indispensable para optar por premios nacionales y en categorías especiales.



El concurso contempla cuatro categorías temáticas: los sueños de niñas y niños, salud, educación financiera y movilidad segura. Además, se premiarán cuentos a nivel nacional y regional, así como aulas y centros educativos con mayor participación.

La premiación está prevista para el 12 de noviembre, y los textos ganadores serán publicados en antologías del concurso.



En esta edición, también se reconocerá el trabajo de docentes y centros educativos mediante incentivos como el premio “Aula fantástica” y nuevas distinciones como “Escuelas fantásticas” y “Personas embajadoras”, que buscan motivar a que cada vez más estudiantes participen.

Desde su creación en 2012, esta iniciativa ha involucrado a más de 179.000 estudiantes en todo el país, consolidándose como una de las principales plataformas para fomentar la escritura infantil.