Concierto de Paul McCartney dejó más de 100 placas decomisadas

La Policía Municipal de San José (PMSJ) retiró 110 placas la noche de este martes en las inmediaciones de La Sabana durante el concierto de Paul McCartney.

Mientras en el Estadio Nacional se coreaban canciones como "Let it be" y “Hard day’s night" los oficiales sancionaron a 112 conductores que estaban mal estacionados, de ellos solo a dos no les retiraron las placas porque estaban en el lugar.

La mayoría de las infracciones se realizaron en las inmediaciones del parque Perú.

La multa por mal estacionamiento es de 62 mil colones, en los casos donde el conductor está presente no se realiza el retiro de la placa.