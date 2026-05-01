Concejos municipales eligen autoridades de manera pública por primera vez

Este viernes 1.º de mayo se realizó una votación histórica en las autoridades locales. Por primera vez, los regidores emitieron su voto de forma pública para elegir la presidencia y vicepresidencia de los concejos municipales.

La decisión se llevó a cabo de manera simultánea en una sesión solemne que inició al mediodía en los 84 concejos del país, con el objetivo de renovar sus directorios por un periodo de dos años.

Con ello, se marca el inicio de la segunda mitad del periodo municipal.

La novedad surge tras la aprobación de la reforma al artículo 29 del Código Municipal, aprobada a finales de 2025.

El cambio establece que cada regidor debe emitir su voto de forma visible y nominal, eliminando el voto secreto utilizado anteriormente. Además, este proceso impide las abstenciones y, en caso de empate, la elección se define por sorteo.

El mecanismo homologa el procedimiento municipal con el de la Asamblea Legislativa, donde cada 1.° de mayo se elige su Directorio, con la diferencia de que en los municipios el proceso es cada dos años y en el Congreso cada año.

En el caso de San José, el nuevo presidente del Concejo Municipal para el periodo 2026-2028 es el regidor Rafael Ángel González, y la vicepresidenta es Kattia Solano.

El Concejo Municipal es el órgano encargado de tomar decisiones políticas del cantón y supervisar el trabajo de la alcaldía.