Concejo Municipal de San José acordó enviar a revisión polémico reglamento de espectáculos

El Concejo Municipal de San José aprobó mandar a revisión el polémico reglamento de espectáculos públicos que buscaba obligar a bares y restaurantes a finalizar actividades de música en vivo, baile y karaokes hasta las 10 p. m.

Luego de una amplia discusión, se decidió, de forma unánime, mandar a revisión integral el texto e incluso algunos regidores creen que lo mejor es construir un nuevo reglamento desde cero.

En primera instancia, el reglamento presentado fijaba límites de ruido de acuerdo con el horario y la zonificación. En las zonas mixtas se permitirán hasta 70 decibeles durante el día y 40 decibeles durante el horario nocturno.

La iniciativa contemplaba sanciones que incluyen clausuras de hasta 24 horas para quienes incumplan la normativa.

Esto provocó una serie de denuncias y protestas por parte de diversos sectores, como los representantes de los bares y comercios.

La Municipalidad de San José sostenía que el objetivo es actualizar una regulación vigente desde 2001, establecer reglas claras de acuerdo con la zonificación de cada sector y procurar un equilibrio entre la actividad comercial y el derecho al descanso de las comunidades mediante límites de horarios y niveles de ruido.

Pese a esto, el alcalde de San José, Diego Miranda, admitió que existían errores en este reglamento que fue aprobado en primera votación el pasado 7 de julio.



