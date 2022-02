Concacaf se olvida de los ticos en premios a lo mejor del 2021

Ni un solo tico tiene la posibilidad de ganar los premios a Mejor Jugador y Mejor Jugadora de Concacaf en el 2021.

Entre los futbolistas que pueden optar por esta distinción están dos canadienses, dos estadounidenses, un mexicano y un jamaiquino.



Los canadienses Jonathan David (LOSC Lille de Francia) y Alphonso Davies (Bayern Munich); los gringos Weston McKennie (Juventus) y

Christian Pulisic (Chelsea); el azteca Hirving Lozano (Napoli) y el caribeño Michail Antonio (West Ham United).

Por su parte, en el fútbol femenino figuran tres canadienses, dos estadounidenses y una mexicana.

Jessie Fleming (Chelsea FC), Stephanie Labbé (PSG) y Christine Sinclair (Portland Thorns FC) de Canadá.



Las norteamericanas Crystal Dunn ( Portland Thorns FC) y Lindsey Horan (UOlympique Lyonnais) y la mexicana Stephany Mayor (Tigres).

En las próximas semanas se darán a conocer los ganadores.

Voting is open for Concacaf Female Player of the Year!



Vote here 👉 https://t.co/ZX0NA6olOe#ConcacafAwards pic.twitter.com/6SJDL1d2iI