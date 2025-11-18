Conassif nombra a Humberto Grant como su nuevo presidente

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó este lunes designar a Humberto Grant Alpízar como su nuevo presidente luego de la renuncia de Yin Leng Hong Monteverde el pasado 3 de noviembre.



Grant, máster en Finanzas de la London Business School, asumirá formalmente el próximo 2 de diciembre, una vez concluya el periodo de Hong.



El nuevo presidente del Consejo, que se encarga de velar por los asuntos de la Sugef,Sugeval y Sugese, integra el Conassif desde marzo de 2024, cuando fue nombrado por la junta directiva del Banco Central de Costa Rica.



“Grant ha ejercido posiciones de liderazgo en diferentes entidades financieras del país, lo que le permite contar con un adecuado conocimiento del sistema financiero nacional, de la coyuntura económica y de los retos que en materia de supervisión y regulación financiera se enfrentan a nivel nacional”, precisó Conassif.