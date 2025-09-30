Conassif eleva a 73% monto a recuperar por ahorrantes afectados tras cierre de Desyfin

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) elevó a 73,32% el monto que los afectados por el cierre de la Financiera Desyfin recibirán antes de que inicie el proceso concursal.

Ese porcentaje adicional será posible por el traslado de $55,6 millones obtenidos de la venta de activos a BCR Leasing, Banco Improsa y Banco Cathay.

El anuncio beneficiará a todos los ahorrantes con montos superiores a los ₡6 millones, que era el monto máximo garantizado para devolver luego de la disolución de la financiera.

Ese grupo concentra al 74% del total de los afectados.

“Este resultado ha sido posible gracias a los esfuerzos efectuados desde un inicio por la Administración de la Resolución para recuperar y vender activos, incluida la cartera crediticia, en beneficio de las personas afectadas”, dijo Conassif.

Ese pago adicional se realizará, a más tardar, el próximo 8 de octubre. Al igual que con el primer pago, los depósitos se realizarán a las cuentas IBAN registradas por cada interesado ante Desyfin.

“A este momento, se mantiene en análisis la posibilidad de constituir un fideicomiso como mecanismo de apoyo para el proceso concursal, lo cual deberá definirse e implementarse antes del 9 de octubre, cuando finaliza la resolución.