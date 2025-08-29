Conassif anuncia nuevo pago a afectados por cierre de Desyfin

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó la venta de una serie de activos de Desyfin por hasta ₡15.365 millones.

Se trata de derechos sobre contratos de leasing que tiene la financiera y que serán adquiridos por BCR Leasing Premium Plus, una subsidiaria del conglomerado del Banco de Costa Rica.

La operación incluye un total de 1.083 contratos por un precio neto de hasta ₡14.618 millones, más ₡747 millones por la cancelación de la obligación que Arrendadora Desyfin mantiene con la financiera.

Esos montos se distribuirán entre los clientes de Desyfin con depósitos o inversiones no garantizados por la resolución (₡6 millones o más), que ahora recuperarán un 62,20% sobre el exceso de esa cifra garantizada en lugar del 48,97% originalmente anunciado.

“Para que se concrete la transacción y de previo a que los recursos ingresen a la Financiera, las entidades involucradas deberán cumplir una serie de condiciones contractuales, legales y de plazos definidas por el Conassif.

“De completarse la transacción, se realizaría antes de iniciar proceso concursal el 9 de octubre del presente año, y los detalles operativos se comunicarán oportunamente”, precisó Conassif.

La resolución trabaja en la posible venta de otros activos para tratar de compensar aún más las pérdidas de los ahorrantes afectados tras la intervención y disolución de Desyfin.