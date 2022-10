Conapam investiga por qué hogares negaron ingreso de adultos mayores si había 450 cupos

El Consejo de la Persona Adulta Mayor (Conapam) inició una investigación para determinar por qué, durante años, a adultos mayores se les negó el ingreso a hogares de ancianos, aun cuando en estos centros había espacio.

Norbal Román, presidente de la institución, conversó con Teletica.com y explicó que en el país existen dos modalidades de hogares: los de bienestar social (OBS), apoyados por el Estado, y los privados con fines de lucro.



Según el jerarca, se ha dicho que los centros con apoyo gubernamental están saturados y que no pueden recibir residentes. Sin embargo, tras ingresar a su administración, el 15 de junio de 2022, Román se dio cuenta de que esto no era así.

"Históricamente, en el pasado, habían dicho que no había cupos ni interés de atenderlos; pero, en mi análisis actual, hay 450 espacios libres", indicó.

¿Qué está pasando?

El doctor Román asegura que ha podido detectar que muchas personas en condición de abandono han sido enviadas a hogares de ancianos privados con fines de lucro, pese a que la única manera de que eso sea permitido es si los lugares apoyados por el Estado están llenos.

"Se había dicho que los hogares de bienestar social no tenían campo, no podrían ni querían recibir a más población. Entonces yo me comunico con las OBS del país y encontré que, habiendo cupos, se le estaba dando casi el 50% de todas esas personas a hogares privados con fines de lucro; pero acá los socios naturales de Conapam son los que tienen los títulos del IMAS", indicó.