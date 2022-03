Con pancartas, tambores y camisetas con fotos de mujeres asesinadas cientos marchan en San José

Cientos de mujeres con banderas, pañuelos y carteles se apersonaron la tarde de este martes a la marcha del 8M en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.



Se presenciaron pancartas con mensajes como “Les molesta más el feminismo que los femicidios”, “Somos la voz de las que ya no están”, “Hoy lucho y grito por mí, yo pequeña que no supo defenderse”.

“Estamos acá para exigir el derecho a la vida, el derecho que nos quitan a veces sin pedirnos permiso, sin darnos explicaciones. Estamos aquí porque la sociedad y las leyes hagan algo, esto no puede seguir pasando. Hoy mi hija no está aquí porque le quitaron la vida”, expresó doña Ana Patricia Zamora, madre de Luany Salazar, joven asesinada.

Las manifestantes desfilaron y bailaron con tambores y camisas con fotos de mujeres asesinadas, víctimas de femicidio.

“Nosotras nos convertimos en la voz de las que ya no están, la voz de esas que fueron apagadas por un feminicida, luchamos porque eso no vuelva a pasar, estamos en un momento peligroso para todas las mujeres, que pueden representar un retroceso a la lucha que hemos venido haciendo, no queremos un acosador en el poder, queremos luchar por una equidad real”, relató Sofía Castro, Coalición Femenina.

Vandalismo

Lamentablemente, la marcha se vio opacada por un grupo que se dedicó a rayar paredes y edificios, así como golpear vehículos que estaban en la vía.

Incluso una unidad móvil de Telenoticias, el camarógrafo y el asistente se vieron afectados, un grupo de personas los atacó con pintura y les tiró latas de spray y palos.