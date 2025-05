Con músculo, ingenio y perseverancia: Fabián Porras construye su propia prótesis electrónica

A sus 23 años, Fabián Porras ha logrado lo que para muchos parecería imposible: diseñar, construir y, poco a poco, perfeccionar el prototipo de su propia prótesis electrónica.

Este proyecto no nació en un laboratorio de alta tecnología, sino en el taller de electrónica del Colegio Técnico Profesional de Atenas, y hoy representa una esperanza para quienes sueñan con un apoyo de este tipo, pero no pueden acceder a él por el alto costo.

Porras perdió su brazo izquierdo cuando apenas tenía un año y cuatro meses, en un trágico accidente con una máquina de moler carne.

“Para mí no es tabú hablar sobre mi brazo, yo estoy superfeliz con cómo soy y me ha tocado vivir”, agregó.

“Mis papás biológicos tenían un tipo local-carnicería. Ellos ya estaban cerrando, de hecho es muy trágica esa historia porque fue un 24 de diciembre de 2001 [...] L a máquina me jaló el brazo y me lo molió ”, recuerda con naturalidad.

El proyecto de su prótesis comenzó en 2016, mientras cursaba la especialidad de Electrónica Industrial en el colegio, inspirado por su experiencia personal y por la incomodidad de la prótesis funcional que recibió en su infancia.

“Era 100% funcional, pero no era muy ergonómica”, explica Fabián. Entonces se propuso crear una versión mejorada. Con ayuda de un profesor y usando la base de esa antigua prótesis, comenzó a diseñar desde cero.

Con esa idea participó en Expo Ingeniería, donde obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en 2016 y, un año después, el primero. Ese reconocimiento le permitió representar al país en una feria latinoamericana de ciencia y tecnología, y fue el punto de partida para una colaboración con la fundación Biónica.

Este grupo es una ONG sin fines de lucro, cuya misión es diseñar, fabricar y entregar prótesis de miembro superior a bajo costo, a partir de impresión 3D a pacientes amputados. Fabián asegura que ha sido clave su apoyo para lograr mejorar el diseño en varias etapas.

Desde entonces, su prótesis ha evolucionado. “Ya este sigue funcionando por la voz, solamente que ya tiene una mano”, explica sobre el tercer modelo. Pero no se detuvo ahí. En diciembre del año pasado, presentó como proyecto final de su carrera universitaria el cuarto prototipo, ahora accionado por tensión muscular.

​Este sistema permite movimientos más precisos, sensibles a la fuerza ejercida, y se adapta mejor a distintos tamaños y texturas de objetos.

Aunque el dispositivo todavía está en fase experimental, su potencial es enorme, especialmente si se considera el costo.

La meta de Porras es clara: una prótesis “lo menos invasiva posible, que sea automatizada y también que dé comodidad al usuario”. Para lograrlo, él mismo se ha convertido en su propio conejillo de indias.

Sin embargo, también reconoce que el mayor desafío no ha sido solo técnico, sino personal.

“Me he acostumbrado tanto a no tener una prótesis que he tenido que tener terapia para poder utilizarla [...] Me cuesta mucho porque como no estoy acostumbrado a tener más brazo de lo habitual, a veces la golpeo cuando voy caminando en una pared o tengo como problemas para acomodarme en el bus”.